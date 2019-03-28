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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 17:30 GMT +328.03.2019 17:3028.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90047Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Московская область, г. Москва, ул. Луганская, д.11 ; Московская обл., г. Видное, Промзона, 6-линия, стр.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость услуг Исполнителя по каждому мероприятию определяется в Заявке. Оплата оказанных Исполнителем услуг по договору осуществляется в течение 10 банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
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