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    Главная / Торги / Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года

    Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 17:3028.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90047Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90047

    Наименование закупки

    Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 17:30 GMT +328.03.2019 17:3028.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90047Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопровождение мероприятий. Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1-го календарного года

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Московская область, г. Москва, ул. Луганская, д.11 ; Московская обл., г. Видное, Промзона, 6-линия, стр.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость услуг Исполнителя по каждому мероприятию определяется в Заявке. Оплата оказанных Исполнителем услуг по договору осуществляется в течение 10 банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сопровождение мероприятий Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1 календарного года"

    Кол-во: 1.000

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    Лоты:
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