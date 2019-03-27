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    Главная / Торги / Поставка

    Поставка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90045

    Наименование закупки

    Поставка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка

    Начальная цена

    58 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128 г. Санкт-Петербург ул.Варшавская д.5А литер ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара Доставка осуществляется поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Printer 40C синий пластик 56х20ММ 6 оснастка автоматическая"

    Кол-во: 60.000

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