Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара Доставка осуществляется поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки.