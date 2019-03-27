www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90045Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка
Начальная цена
58 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196128 г. Санкт-Петербург ул.Варшавская д.5А литер ЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара Доставка осуществляется поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 60.000
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