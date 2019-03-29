Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка по месту нахождения Заказчика. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Поставка в течении 20 календарных дней после заключения договора.