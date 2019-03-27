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    Главная / Торги / Закупка технических газов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка технических газов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90041Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90041

    Наименование закупки

    Закупка технических газов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:25

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка технических газов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90041Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка технических газов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    767 227,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 6.2М3 ГОСТ 10157-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Азот повышенной чистоты 5.7М3 ГОСТ 9293-74 баллон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Гелий газообразный марка А 5.7М3 ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1-4"

    Кол-во: 27.000

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