www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЦЗ №02 Приборы для измерения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35
Контактный телефон
+7 8712 22-30-32
Факс
+7 8712 22-34-97
Адрес электронной почты
g223497@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ №02 Приборы для измерения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90024Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ №02 Приборы для измерения
Начальная цена
133 656,19
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Чеченская Республика, 364029 ЧР, г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.