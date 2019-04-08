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    Главная / Торги / Поставка кондиционеров для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка кондиционеров для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90017

    Наименование закупки

    Поставка кондиционеров для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондиционеров для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 08:00 GMT +308.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондиционеров для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    317 752,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поставки на 30й календарный день

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система напольно-потолочного типа ELECTROLUX EACU-36H/UP2/N3 Комплект 10.2КВТ 12.0КВТ 100М²"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Сплит-система BALLU BSO/in-24HN1/BSO/out-24HN1 7.03КВТ 7.62КВТ 70М²"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система инверторная BALLU BSLI-18HN1/EE/EU в составе блок внутренний BSLI/in-18HN1/EE/EU, блок наружный BSLI/out-18HN1/EE/EU"

    Кол-во: 2.000

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