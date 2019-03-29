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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопровода ЛЧ МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка соединительных деталей трубопровода ЛЧ МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90013Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90013

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопровода ЛЧ МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:33

    Документация процедуры

    проект_соединительные_детали_трубопровода_ким_002071.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей трубопровода ЛЧ МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90013Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопровода ЛЧ МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    259 903,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Днище ДШ-530x7-К52-5.4МПа-0.75-У ТУ 1469-016-01395041-2008"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Переход ПШК 325x6-К48-159x6-К48-5.4МПа-0.75-У ТУ 1469-016-01395041-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Переход ПШК 530x6-К52-325x6-К48-5.4МПа-0.75-У ТУ 1469-016-01395041-2008"

    Кол-во: 2.000

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