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    Главная / Торги / Поставка задвижек стальных клиновых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка задвижек стальных клиновых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90002Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90002

    Наименование закупки

    Поставка задвижек стальных клиновых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 08:47

    Документация процедуры

    Типовой_договор_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек стальных клиновых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 20:00 GMT +327.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90002Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек стальных клиновых для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    416 147,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет Поставщика, оплата по истечении 30 дней после поступления товара на склад Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30лс41нж клиновая с выдвижным шпинделем сталь Ду250 Ру16 ХЛ с ручным приводом ТУ 3741-003-43179794-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30лс41нж клиновая с выдвижным шпинделем сталь Ду200 Ру16 ХЛ с ручным приводом ТУ 3741-003-43179794-2009"

    Кол-во: 2.000

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