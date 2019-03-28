Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей малого диаметра

    Поставка соединительных деталей малого диаметра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90000Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90000

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей малого диаметра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей малого диаметра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90000Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей малого диаметра

    Начальная цена

    523 528,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл., г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене, согласованной сторонами в спецификации. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, в том числе и стоимость доставки продукции до Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка шестигранная М10 09Г2С ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90°-89x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Отвод П 90°-57x6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Отвод П 45°-159x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Отвод П 90°-159x9-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90°-159x9-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Отвод 90°-22x3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Отвод 90°-22x3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Отвод 90°-25x3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Заглушка П 159x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Заглушка П 108x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 13"

    "Заглушка П 57x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Заглушка поворотная 1-50-1.6 сталь 20 АТК 24.200.02-90"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Отвод П 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Отвод П 90°-89x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Отвод П 90°-57x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Отвод П 90°-57x3-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Отвод П 90°-57x3-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Отвод П 90°-57x3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Отвод П 90°-76x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Отвод П 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Отвод П 90°-108x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Отвод П 90°-159x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 26"

    "Отвод П 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 27"

    "Отвод П 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 29"

    "Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Отвод П 90°-76x5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Отвод П 90°-76x5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Отвод П 90°-32x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Отвод П 90°-108x6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Отвод 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Отвод 90°-89x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Переход П К 108x9-76x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Переход П К 159x8-114x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Переход К 108x8-57x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 39"

    "Переход П К 273x10-159x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Тройник П 57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 41"

    "Тройник П 108x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Тройник П 108x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 44"

    "Тройник П 57x5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Шайба С 8.02.019 1 8ММ 1.6ММ ст3сп оцинкованная"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 46"

    "Гайка шестигранная АМ30-6Н.20ХНЗА.026 М30 ГОСТ 9064"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 47"

    "Гайка шестигранная АМ12-6Н.12Х13.IV.3 М12 ГОСТ 9064"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 48"

    "Комплект крепежный шпилька М22-6Gх180.58.35 с гайкой ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 49"

    "Комплект крепежный шпилька М16-6Gх110.58.35 с гайкой ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 50"

    "Шпилька М20-6Gх220.58.20 20ММ ОСТ 26-2043-91"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 51"

    "Комплект крепежный для фланцевых соединений 20х110ММ шпилька М20-6Gх110.58.40Х с гайкой ст40х ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 52"

    "Комплект крепежный Шпилька АМ30-6Gх280.70.20ХН3А с гайкой ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 53"

    "Гайка шестигранная М16 20 ОСТ 26-02-765-73"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 54"

    "Гайка шестигранная М16 20 ОСТ 26-02-765-73"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Фланец стальной 1-50-16 Ду50 Ру16МПа 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 56"

    "Фланец стальной 1-50-64 Ду50 Ру64МПа 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Фланец стальной 1-100-16 Ду100 Ру16МПа 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 58"

    "Заглушка П 57x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 59"

    "Отвод П 90°-89x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 60"

    "Отвод П 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 18.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263223
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    263223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263036
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    263036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 262933
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    262933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 261730
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча...
    261730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78195
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить