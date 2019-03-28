Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене, согласованной сторонами в спецификации. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, в том числе и стоимость доставки продукции до Покупателя.