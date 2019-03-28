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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей малого диаметра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка соединительных деталей малого диаметра
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90000Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей малого диаметра
Начальная цена
523 528,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская обл., г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене, согласованной сторонами в спецификации. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, в том числе и стоимость доставки продукции до Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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