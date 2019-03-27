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    Главная / Торги / Поставка фотопанелей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка фотопанелей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89999

    Наименование закупки

    Поставка фотопанелей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 07:46

    Документация процедуры

    Договор_ТГП_поставка_фотопанелей.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фотопанелей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 20:00 GMT +327.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотопанелей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    375 336,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, ул. Большая подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотопанель для конструкции Stage Multisold 3300х2200ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фотопанель для конструкции Maxibit Network 4х3 бумага с двойной ламинацией 680х660ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Фотопанель для конструкции Solo баннер ламинированный 340г/м2 850х2250ММ полноцветная интерьерная печать"

    Кол-во: 8.000

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