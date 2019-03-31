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Наименование закупки
Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 07:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Почтовый адрес
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Контактный телефон
+7 8512 44-70-64
Факс
Адрес электронной почты
adm@uggaztorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.03.2019 23:00 GMT +331.03.2019 23:0031.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89997Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
24 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, улица Планировочный район Монтажников д.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 20 дней после передачи Покупателю. Доставка осуществляется транспортом Поставщика. В стоимость единицы товара входят шиномонтажные работы (снятие, установка, балансировка).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром питание"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"
Адрес местонахождения
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
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