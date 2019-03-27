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    Главная / Торги / Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)

    Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89995

    Наименование закупки

    Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 07:28

    Документация процедуры

    Договор_ВГП_поставка_полиграфия.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 20:00 GMT +327.03.2019 20:0027.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)

    Начальная цена

    275 833,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению пакетов 335х235х10ММ бумага мелованная 150г/м2 5+0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по изготовлению и поставке открыток с конвертом 210х100ММ бумага дизайнерская металлизированная типа Majestic 300г/м2, 140г/м2 открытка 5+5, конверт 4+0"

    Кол-во: 3.000

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