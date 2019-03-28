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Наименование закупки
Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 06:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 11:30 GMT +328.03.2019 11:3028.03.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89988Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги
Начальная цена
480 975,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628412, Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 13.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 450.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
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