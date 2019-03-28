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    Главная / Торги / Поставка колец уплотнительных прямоугольного сечения для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка колец уплотнительных прямоугольного сечения для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 05:3028.03.2019 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89985Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89985

    Наименование закупки

    Поставка колец уплотнительных прямоугольного сечения для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 05:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка колец уплотнительных прямоугольного сечения для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 05:30 GMT +328.03.2019 05:3028.03.2019 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89985Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колец уплотнительных прямоугольного сечения для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    84 745,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт,2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки на 30 календарный день после поставки товара на склад покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное 050х065х6ММ прямоугольного сечения термостойкое"

    Кол-во: 500.000

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