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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89984Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89984

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 03:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.04.2019 02:00 GMT +305.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89984Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    78 318,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, стоимость доставки включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал учета доверенностей мягкая обложка А4 картон, офсет 290х200ММ 48ЛИСТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Пленка для ламинирования MEGA 216x303ММ A4 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Папка-планшет Berlingo А4 ПВХ синий/черный с верхним зажимом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Файл-вкладыш Workmate с перфорацией А4 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Карандаш Mazari RIO чернографитный с ластиком шестигранный пластик НВ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Маркер-краска MunHwa РМ-08 желтый 4ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Маркер MunHwa пеинт лаковый круглый алюминий 4ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Маркер Multi Marker СРМ-800 перманентный скошенный 5ММ синий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Маркер LinePlus Power Line перманентный пластик 1ММ синий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Маркер Multi Marker СРМ-800 перманентный скошенный 5ММ красный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Маркер MunHwa пеинт лаковый круглый алюминий 4ММ белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Ручка гелевая Crown 1242 0.5ММ синяя"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 13"

    "Ручка шариковая Erich Krause Ultra L-10 синий 0.25ММ пластик/металл"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "Часы настенные Troyka 11170113 пластик белый 290х290ММ круглые"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Блок для записей Workmate 90x90x50ММ 500ЛИСТ цветной"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Папка-регистратор Workmate 80ММ A4 картон 200Г/М² черная 500ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Папка-регистратор Workmate 50ММ A4 картон 200Г/М² черная 500ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Шпагат джутовый 160ктс 200ММ 100М 1КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Игла канцелярская Комус №7 для прошивки 100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Дырокол KW-Trio 964 до 30ЛИСТ металлический 2/3/4 с линейкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Папка-скоросшиватель Workmate прозрачная/ассорти пластик А4 25ЛИСТ 180МКМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Ручка гелевая Crown 1243 0.5ММ черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Папка архивная Attache Кабинет А4 бумвинил 70ММ 309х230х75ММ синяя"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Разделитель алфавитный Attache А4 пластик белый 296х210ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Разделитель индексный Hatber А4 картон 10 цветов 225х297ММ 10ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Степлер мощный Workmate 3412 №23/13-23/23 100ЛИСТ пластиковый корпус белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Штамп самонаборный Ideal №25 синий пластик 25х38ММ 3 строки"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Папка-уголок Hatber пластик прозрачная 0.18ММ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Лента клейкая Attache 380 38ММх10М прозрачная 5МКР двухсторонняя"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Закладка набор Workmate 12x45ММ 5 цветов пластиковая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Папка архивная с завязками Attache Офис А4 картон 75ММ 320х257х72ММ белая"

    Кол-во: 100.000

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