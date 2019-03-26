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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к КИП

    Поставка комплектующих к КИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89983

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к КИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 22:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-54

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    emirbekov@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к КИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 00:00 GMT +326.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к КИП

    Начальная цена

    500 156,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, г. КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем. Доставка осуществляется силами и средствами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-10.0 на базе диафрагменного счетчика газа ВК G 6.0 с корректором ТС 220, направление потока слева направо, с комплектом фитингов ТУ 4213-031-48318941-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-0.25-Н10-(-50+100)С-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП Exd -50..+100ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ ТУ 4211-003-12580824-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Датчик давления МИДА-ДИ-13П(M)-Ex 0...1.6МПа 4-20mA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Комплектующее изделие Капельница для дозирования одоранта 055.30.00.00 Ду6 Ру1.6"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Пункт учета расхода газа автономный ПУГ-Ш-6-ДТ на базе счетчика ВК-G4T 20ММ 250х300х200ММ ЛГТИ.485922.001ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-УХЛ1 ТУ3415-006-22136119-2004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Блок управления БУ-3 РМЕА.656116.403 для станции катодной защиты В-ОПЕ-М3-63-48-У1 ТУ 3415-001-46164008-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Преобразователь напряжения МАП SIN Pro Hybrid 24В 3В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1 100А AC IP20 400В 2P 8кА У3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C63 63А C IP20 380В 3P 6кА УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

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