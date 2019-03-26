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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка оргтехники СПб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Почтовый адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Контактный телефон
+7 812 600-90-21
Факс
+7 812 334-70-29
Адрес электронной почты
Y.Gagarinskiy@gpia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагаринский Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники СПб
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89975Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники СПб
Начальная цена
375 456,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис 410Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до места. Оплата в течении 15 дней с момента поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром социнвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"
Адрес местонахождения
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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