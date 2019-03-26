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    Главная / Торги / Поставка оргтехники СПб

    Поставка оргтехники СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89975Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89975

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 17:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оргтехники СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89975Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники СПб

    Начальная цена

    375 456,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис 410Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до места. Оплата в течении 15 дней с момента поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera ECOSYS M6635cidn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) принтер/сканер/копир Kyocera TASKalfa 3252ci 9600x600dpi А3 16/32стр/мин лазерная двусторонняя печать цветная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пакет сервисной поддержки CON-SNT-1921 SMARTNET 8X5XNBD C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slot"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "IP-телефон Cisco CP-8831-EU-K9 Cisco 8831 Base/Control Panel for APAC, EMEA, & Australia"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Реверсивный автоподатчик DP-7100 TASKalfa 3011i/3511i/4002i/5002i/6002i/2552ci/3252ci/4052ci/5052ci/6052ci"

    Кол-во: 1.000

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