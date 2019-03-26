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    Главная / Торги / Поставка дров технологических

    Поставка дров технологических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89968

    Наименование закупки

    Поставка дров технологических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дров технологических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 00:00 GMT +326.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дров технологических

    Начальная цена

    496 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607900, Нижегородская обл., Починковский р-он, ст. Ужовка, ул. Советская, 26, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Ужовка».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.Оплата поставленного товара производится Покупателем не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем подписания им товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрова разделанные технологические лежневка 6М"

    Кол-во: 250.000

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