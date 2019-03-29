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    Главная / Торги / Трихинеллоскоп проекционный

    Трихинеллоскоп проекционный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89966Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89966

    Наименование закупки

    Трихинеллоскоп проекционный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Государственное ветеринарное управление городского округа город Чкаловск"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "Госветуправление ГО г. Чкаловск"

    Юридический адрес

    606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А

    Почтовый адрес

    606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А

    Контактный телефон

    +7 83160 4-17-56

    Факс

    +7 83160 4-39-35

    Адрес электронной почты

    chk_gosvet@sinn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасенко Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трихинеллоскоп проекционный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 17:00 GMT +329.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89966Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трихинеллоскоп проекционный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606540, г. Чкаловск, Лесозаводской проезд, д.1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30/70, возможен самовывоз из Нижнего Новгорода

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ НО "Госветуправление ГО г. Чкаловск"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "Госветуправление ГО г. Чкаловск"

    Адрес местонахождения

    606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство специальное контроля качества сырья, полупродуктов и продуктов пищевых производств трихинеллоскоп ИАЖЮ.201135.006 для наблюдения на экране компьютера изображения препарата в процессе проведения паразитологических исследований в плоскости ПЗС-матрицы 1.74-7 крат АО "ЛЗОС""

    Кол-во: 1.000

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