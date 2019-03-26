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    Главная / Торги / Поставка химических материалов для нужд Краснодарского УИРС

    Поставка химических материалов для нужд Краснодарского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89964Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89964

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов для нужд Краснодарского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:32

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических материалов для нужд Краснодарского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89964Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов для нужд Краснодарского УИРС

    Начальная цена

    454 226,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, для субъектов среднего и малого предпринимательства оплата в течение 30 дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карбоксиметилцеллюлоза модифицированная Полицелл КМЦ 9Н"

    Кол-во: 2.120

    "Позиция 2"

    "Сода кальцинированная техническая Марка Б сорт высший ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 4.000

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