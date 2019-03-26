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Наименование закупки
Поставка масел и специальных жидкостей для виброисточников СВС 24/РС27 и Nomad 65 Neo для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел и специальных жидкостей для виброисточников СВС 24/РС27 и Nomad 65 Neo для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 10:30 GMT +326.03.2019 10:3026.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89957Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и специальных жидкостей для виброисточников СВС 24/РС27 и Nomad 65 Neo для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
484 241,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, ПФ «Томскгзгеофизика» ООО "Газпром георесурс", 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
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