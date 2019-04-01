www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 15:00 GMT +301.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89946Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Начальная цена
97 644,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,Нижне-Волжская наб,16гРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после оказания услуги
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 145.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.