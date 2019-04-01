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    Главная / Торги / Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89946

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 15:00 GMT +301.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Начальная цена

    97 644,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород,Нижне-Волжская наб,16гРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после оказания услуги

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache Economy-PLUS А4 бумвинил с метал/уголком черная 70ММ 450ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Салфетки для оргтехники влажные Attomex 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Салфетки бумажные 1-слойные 24x24СМ белые 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Полироль для мебели Pronto полироль классик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Папка архивная с рычажно-прижимным механизмом Attomex 309330 А4 картон/металлическая окантовка 50ММ ассорти"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Блокнот Attache спираль клетка 60л. А5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Папка-конверт с кнопкой Attache синяя А4 пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Папка файловая Attache А4 40ШТ 25ММ пластик 400МКМ синяя 710156 40ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Обложки для переплёта картон-кожа 230г/м2 А4 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Мешки для мусора неламинированные полипропилен 55х105СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Полотенце бумажное 234x213ММ 190ЛИСТ"

    Кол-во: 145.000

    "Позиция 12"

    "Мыло жидкое Золушка Хозяйственное нейтральная 5000МЛ канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Освежитель воздуха 300МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Отбеливатель Белизна 1000МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Обложка для переплёта Brauberg А4 прозрачный пластик 150МКМ 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Мешки для мусора 60л 50ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Мыло туалетное Весна 90Г"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Ручка шариковая Pilot Super Grip автоматическая с резиновой манжеткой 0.32ММ синий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Ручка шариковая Berlingo l-10 0.4ММ черный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Средство для стекол Agualon профессиональная жидкость 5000МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Бумага туалетная OfficeClean двухслойная 16.2М 4ШТ/УПАК белая 9.5х12СМ тиснение"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Стикер с клеевым краем Attache Selection 76х51ММ неоновый желтый 100ЛИСТ 75Г/КВ.М 383708"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Стикер Attache 76x76ММ 5 цветов неоновые пастельные 400ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround A4 80Г/М² 500ЛИСТ"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 25"

    "Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround A3 80Г/М² 500ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Средство чистящее универсальное Пемолюкс порошок 480Г"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 27"

    "Салфетка для пола тряпка Чистюля микрофибра 50х60ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Салфетка для пола тряпка NoName 100% хлопок 800x1000ММ 906436"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Щетка York для улицы 400ММ зеленая 0011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Полотно нетканое холстопрошивное 150СМ 50М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Средство чистящее Санокс гель 750МЛ для сантехники"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 32"

    "Средство чистящее Санитарный Актив гель 750МЛ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Папка-скоросшиватель Kokuyo WE-FU320 с боковым автоматическим зажимом пластик 0.75ММ А4 20ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Папка-скоросшиватель Berlingo с металлическим зажимом синяя пластик 0.18ММ А4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Папка-скоросшиватель Workmate прозрачная/ассорти пластик А4 25ЛИСТ 180МКМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Перчатки защитные Контракт резиновые желтые размер L 101018"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Папка-конверт на кнопке Brauberg ассорти А4 пластик 0.18ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Мешки для мусора Удачные ПВД 120Л 70x110СМ 10ШТ 0152"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Пакет пластиковый мусорный 500х600ММ синий Лайма 30Л, прочный. 6011395"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Набор маркеров Kores текстовыделителей 5ММ 6 цветов скошенный 6ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Клей-карандаш 20Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Карандаш чернографитный KOH-I-NOOR B 1500В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 43"

    "Зажимы для бумаг 41ММ черные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 51ММ черные"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 45"

    "Зажим для бумаги FORPUS 32ММ черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Средство для стекол Glasfee Dr.Schnell профессиональная жидкость с распылителем 500МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Закладка клейкая Stick'N 45x12ММ 5 неоновых цветов 125ЛИСТ пластиковая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 48"

    "Блокнот в клетку на спирали 60 А4"

    Кол-во: 10.000

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