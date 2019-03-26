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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89945Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ
Начальная цена
66 938,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666781, г. Усть-Кут, улица Луговая, дом 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарный дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. 2. Упаковка и крепление внутри транспортной тары должны соответствовать: - Установленным требованиям для поставки оборудования и материалов в районы Крайнего Севера (ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать сохранность оборудования и материалов при хранении и транспортировании в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 не менее установленного производителем гарантийного срока на Продукцию со дня отгрузки. Ящики должны быть изготовлены из дерева надлежащего качества и проложены внутри гидроизоляционным материалом. Если необходимо, Продукция подвергается влагозащитной обработке. Допускается отгрузка Продукции в одноразовых герметичных морских контейнерах длиной 20/40 футов. Маркировка на упаковке должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192, а также информационные ламинированные бирки. Маркировка должна быть нанесена, и закреплена с учетом транспортировки и хранения в районах Крайнего Севера при экстремально низких температурах и сохранять свои свойства при значениях температуры от +45 до -50°С.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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