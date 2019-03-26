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    Главная / Торги / Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ

    Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89945Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89945

    Наименование закупки

    Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89945Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для обустройства Чаяндинского НГКМ

    Начальная цена

    66 938,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666781, г. Усть-Кут, улица Луговая, дом 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарный дней  со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. 2. Упаковка и крепление внутри транспортной тары должны соответствовать: - Установленным требованиям для поставки оборудования и материалов в районы Крайнего Севера (ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать сохранность оборудования и материалов при хранении и транспортировании в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 не менее установленного производителем гарантийного срока на Продукцию со дня отгрузки. Ящики должны быть изготовлены из дерева надлежащего качества и проложены внутри гидроизоляционным материалом. Если необходимо, Продукция подвергается влагозащитной обработке. Допускается отгрузка Продукции в одноразовых герметичных морских контейнерах длиной 20/40 футов. Маркировка на упаковке должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192, а также информационные ламинированные бирки. Маркировка должна быть нанесена, и закреплена с учетом транспортировки и хранения в районах Крайнего Севера при экстремально низких температурах и сохранять свои свойства при значениях температуры от +45 до -50°С.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь ТСПУ 014Сп.ИНД-Оп-4/20-(0/50)-1.0/1.1-2-100-8-Н-Г7/1-К(9-11)-П Оп -50...+150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТСПУ 014.103-Exi-4/20-(-25/25)-0.25-2-3150-10-Н-М20х1.5-1-О-П Еxi -50...+150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Преобразователь интерфейса с гальванической изоляцией С2000-ПИ АЦДР.426469.019ЭТ RS-232/RS-485"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Модуль преобразования МП 24/12 В АЦДР.469445.077"

    Кол-во: 1.000

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