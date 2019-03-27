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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ПАЗ КПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460055, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Еловая, 15
Почтовый адрес
460055, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Еловая, 15
Контактный телефон
+7 3532 40-05-05
Факс
--
Адрес электронной почты
kazbekov-azat@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казбеков Азат Юнирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПАЗ КПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89942Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ КПХГ
Начальная цена
120 473,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. КанчураРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика не ранее 90 дней с момента поставки товара. Доставка за счет Поставщика не позднее одного дня с даты получения заявки от Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Казбеков Азат Юнирович
Все закупки и тендеры Казбеков Азат Юнирович
Адрес местонахождения
460055, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Еловая, 15
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
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