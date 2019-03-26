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    Главная / Торги / Комплектующие оргтехники для нужд СПб УООП ООО "Газпром Питание"

    Комплектующие оргтехники для нужд СПб УООП ООО "Газпром Питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89941

    Наименование закупки

    Комплектующие оргтехники для нужд СПб УООП ООО "Газпром Питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие оргтехники для нужд СПб УООП ООО "Газпром Питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 12:00 GMT +326.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие оргтехники для нужд СПб УООП ООО "Газпром Питание"

    Начальная цена

    104 839,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А литера ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после поставки всех комплектующих

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть для оргтехники ролик подачи бумаги 302F906230/ 2F906230 для Kyocera Mita FS-1028MFP,1030MFP,1035MFP, 1130MFP,1135MFP,1100,1300D, 1120D,1320D,1128MFP,1350DN, M2030dn,1370DN,2000D,3900DN,4000DN, 2020D,3920DN,4020DN,2100DN, 4100DN,4200DN,4300DN,6950DN, 6970D,C5100DN,C5200DN,C5300DN,C5350DN,C540"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники Термоблок Kyocera FK-1150 100000 страниц А4 302RV93050"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть для оргтехники Шестерня Kyocera GEAR Z44R Kyocera M2535dn 302HS31181"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть для оргтехники . Блок фотобарабана DK-170 для Kyocera FS-1135 302LZ93060"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть для оргтехники термоблок FK-171E для Kyocera ECOSYS P2035d, ECOSYS P2035dn, ECOSYS P2135d, ECOSYS P2135dn ресурс 100 000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Ролик отделения Kyocera 302F909170/302F909171 для FS-2000D/3900/4000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Ролик захвата бумаги 302F906240 / 2F906240 для 1130MFP/FS-1135MFP, KYOCERA"

    Кол-во: 7.000

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