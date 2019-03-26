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    Главная / Торги / Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89934Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89934

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:03

    Документация процедуры

    Описание_закупки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Юридический адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Почтовый адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Контактный телефон

    +7 831 256-29-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gkb40@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вакурова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89934Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"

    Начальная цена

    99 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оказания услуг: в течении 3 месяцев с момента подписания контракта.Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оказанной услуги.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Адрес местонахождения

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов 1С для ЭВМ обновление или консультации"

    Кол-во: 90.000

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