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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 23:0026.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89932

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Юридический адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Почтовый адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-70-64

    Факс

    Адрес электронной почты

    adm@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 23:00 GMT +326.03.2019 23:0026.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    318 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, улица Планировочный район Монтажников д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 20 дней после передачи Покупателю. Доставка осуществляется транспортом Поставщика. В стоимость единицы товара входят шиномонтажные работы (снятие, установка, балансировка).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Адрес местонахождения

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Кама У-2 240R508 (8.25R20) 125/122 J 10н.с(PR) всесезонная"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Firemax FM805 205/65 R15 94 H зимняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Nexen Winguard Ice 205/65 R16 95 Q зимняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Ovation V-02 155/0 R12 С 83/82 P всесезонная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Ovation V-02 205/75 R16 С 110 R летняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Tigar Cargo Speed 185/0 R14 С 102 R летняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Автошина для легковых автомобилей Yokohama Wdrive 185/0 R14 С 102 R зимняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Автошина для легковых автомобилей Белшина Бел 78 195/0 R14 С 102 Q всесезонная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Сельхоз шина Кама 311 6.00-12 63 A6 диагональная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Шина грузовая Taitong HF 702 7.50R16 122/118 M"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Шина грузовая Кама NF 701 11R22.5 148/145 К"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Шина грузовая Кама NR 201 245/70R19.5 136 М всесезонная"

    Кол-во: 6.000

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