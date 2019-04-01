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    Главная / Торги / Запрос цен на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ Canon

    Запрос цен на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ Canon

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89925Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89925

    Наименование закупки

    Запрос цен на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ Canon

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:55

    Документация процедуры

    Приложение_3_Форма.xlsx

    Приложение_2_Спецификация.xlsx

    Приложение_1_Условия.docx

    _информации_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос цен на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ Canon

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 22:00 GMT +301.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89925Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на поставку расходных материалов для принтеров и МФУ Canon

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Тюменская область,Оренбургская область,Челябинская область,Курганская область,Пермский край,Башкортостан Республика, см. вложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    см. влдожения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "см. Приложение 2"

    Кол-во: 1.000

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