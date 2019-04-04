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    Главная / Торги / Запрос цен на мебель (столы и стулья для столовой)

    Запрос цен на мебель (столы и стулья для столовой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 21:0004.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89923

    Наименование закупки

    Запрос цен на мебель (столы и стулья для столовой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:52

    Документация процедуры

    Приложение_2_спецификация.docx

    Приложение_1.xlsx

    _информации_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот

    Запрос цен на мебель (столы и стулья для столовой)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 21:00 GMT +304.04.2019 21:0004.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на мебель (столы и стулья для столовой)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Циолковского-18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    см. вложения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "см. Приложение 2"

    Кол-во: 1.000

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