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Наименование закупки
Вода питьевая бутилированная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вода питьевая бутилированная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 09:30 GMT +326.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89919Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вода питьевая бутилированная
Начальная цена
45 253,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Ул. Строителей д.8 к.1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течение 20 рабочих дней после подписания товарной накладной. Доставка и разгрузка на склад покупателя осуществляется силами и за счет поставщика. Поставка товара осуществляется по счету, одной партией
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 150.000
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