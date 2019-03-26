Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту поставки в течение 20 рабочих дней после подписания товарной накладной. Доставка и разгрузка на склад покупателя осуществляется силами и за счет поставщика. Поставка товара осуществляется по счету, одной партией