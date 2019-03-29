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    Главная / Торги / Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

    Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89917

    Наименование закупки

    Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

    Начальная цена

    1 381 984,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Варшавская ул., д. 5А, лит. Л.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется путем перечисления средств на р/с поставщика в срок не позднее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Услуги оказываются на территории заказчика, при необходимости возможна транспортировка оборудования в специализированный сервисный центр силами и за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание бытового и промышленного оборудования (систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание бытового и промышленного оборудования (систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники)"

    Кол-во: 2.000

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