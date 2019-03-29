Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется путем перечисления средств на р/с поставщика в срок не позднее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Услуги оказываются на территории заказчика, при необходимости возможна транспортировка оборудования в специализированный сервисный центр силами и за счет поставщика.