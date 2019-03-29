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Наименование закупки
Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89917Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кулеров питьевой воды с компрессорным и электронным охлаждением.
Начальная цена
1 381 984,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Варшавская ул., д. 5А, лит. Л.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется путем перечисления средств на р/с поставщика в срок не позднее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Услуги оказываются на территории заказчика, при необходимости возможна транспортировка оборудования в специализированный сервисный центр силами и за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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