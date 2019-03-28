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    Главная / Торги / Оказание услуг по охране офисного помещения

    Оказание услуг по охране офисного помещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89910

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране офисного помещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по охране офисного помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране офисного помещения

    Начальная цена

    576 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская 5а, лит.Л, 3 этаж.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату оказанных услуг за отчетный период в безналичной форме на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта об оказании услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по охране зданий, сооружений, помещений"

    Кол-во: 12.000

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