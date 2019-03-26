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    Главная / Торги / Поставка технологического оборудования для оснащения автомастерской

    Поставка технологического оборудования для оснащения автомастерской

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89908Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89908

    Наименование закупки

    Поставка технологического оборудования для оснащения автомастерской

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:19

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технологического оборудования для оснащения автомастерской

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89908Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологического оборудования для оснащения автомастерской

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение _10___ (__десяти__) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "01.255R-G9007 Верстак 2-тумб., 2 тумбы c 5 ящиками Roller, стол. оцинк.- серый металик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "07.019-9007 Упаковка перфорированных панелей (в упак. 2 шт.) 1900х480х40 мм - Цвет серый металлик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "01.А10-NEW Кронштейн для крепления 2х перфо экрана к Верстаку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "01.А10/1900-9007 Комплект кронштейнов для крепления Светильника к верстаку L-1900"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "01.A-Led Lamp Светильник промышленный светодиодиодный 1265х130х85 с лампами 18Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "02.А1-9005 Полка навесная - цвет чёрный р-р 437х176 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "02.А10 Держатель полотенца (чёрный)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "02.A11 Держатель гаечных ключей. Чёрный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "02.А5 Держатель отверток (чёрный)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "02.А6 Держатель инструмента (чёрный)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "02.А7 Коробка навесная (чёрный)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "07.111G Упаковка оцинкованных крючков L100, диам. 4 мм (в упаковке 25 шт.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "32700925 левый адаптер"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "32700920 правый адаптер"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "39225635 JS-M12, подставка для а/м 12000кг"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "64035 Пневмонасадка на бочку 23-30 л. для консистентных смазок, диам. 300-350 мм."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "3601700 FDK2, удлинитель 125 мм (для домкратов 4,0-12,0 т.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Тиски слесарные ТСМ-250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "1940/50 Пеногенератор из нержавеющей стали 50 литров"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "02.А8 Скоба для баллончиков (чёрный)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "07.116G Упаковка двойных крючков, оцинкованных для перфорированных панелей L200 (в упаковке 25 шт.)"

    Кол-во: 1.000

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