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    Главная / Торги / Поставка электрического и пневматического инструента

    Поставка электрического и пневматического инструента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89902Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89902

    Наименование закупки

    Поставка электрического и пневматического инструента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:08

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрического и пневматического инструента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89902Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрического и пневматического инструента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __10__ (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2277, Гайковерт ударный, композитный, 1/2" MAX 1300 Нм 8951000349"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "ДРЕЛЬ-ШУР.УДАРН.-АККУ-BHD-18BL-2X4AH MASTER 5717506022 961"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "ГАЙКОВЁРТ-АККУ-BIW-18BL-18V MASTER 5717510022 961"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Гайковерт GDS 18 E 0601444000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "RS818, Набор (8 шт.) ударных головок 1" 8951012360"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "RS814D Набор (4 шт.) удлиненных ударных головок 1" 27,32,33,36мм. 8951012361"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Гайковерт ударный, 1”, макс 2445Нм,с удлинённым хвостовиком EQ2463"

    Кол-во: 1.000

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