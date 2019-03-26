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Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 00:00 GMT +326.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89898Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
171 348,21
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, туп. 3-й Хаджи Булача, дом 16, корпус 18, Склад филиала «Махачкалинское управление по организации об-щественного питания» ООО «Газпром питание Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 202.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 99.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 76.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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