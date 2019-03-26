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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89898

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:37

    Документация процедуры

    Махачкалинское_УООП_Договор_поставки_товаров_ЕП_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 00:00 GMT +326.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей, журналов и бумаги для нужд филиала "Махачкалинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    171 348,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, туп. 3-й Хаджи Булача, дом 16, корпус 18, Склад филиала «Махачкалинское управление по организации об-щественного питания» ООО «Газпром питание Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Hi-Black CE285A черный 1600 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Hi-Black Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 202.000

    "Позиция 4"

    "Блок для записей Attache Эконом 90x90x45ММ белый"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Стикер блок самоклеящийся Brauberg 76х76ММ желтый 90ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Стикер блок самоклеящийся Brauberg 38х51ММ желтый 2х100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Карандаш Kores чернографитный заточенный с ластиком трехгранный НВ"

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 8"

    "Клей-карандаш Erich Krause 15Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Файл-вкладыш Регистр Апельсиновая корка 30МКМ А4 бесцветный 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Папка-уголок Erich Krause Clear Standard L-File New А4 пластик красная 80ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Зажим для бумаги Attache металл 25ММ цветные 12ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Ручка шариковая OfficeSpace Business синий 0.7ММ черный антискол. корпус"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Скрепки канцелярские Attache 28ММ металлические никелированные 100ШТ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 14"

    "Папка-скоросшиватель Attache пластик А4 150ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Скобы для степлера Attache №10 цветные 1000ШТ 15ЛИСТ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 16"

    "Лента клейкая Scotch 48ММx66М прозрачная"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Линейка Энкор 10850 15СМ металл блестящая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Папка-регистратор Berlingo Hyper 80ММ бумвинил синяя 270048 металлическая окантовка, с карманом для маркировки"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 19"

    "Корректор лента Attache 5ММх20М"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 20"

    "Лента чековая термо 80х80ММх60М"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 21"

    "Журнал готовой продукции общественного питания бракеражный А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Журнал здоровья А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Журнал ежедневных осмотров работников предприятий общественного питания на наличие гнойничковых заболеваний А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Журнал контроля качества фритюрных жиров А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Журнал санитарный А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Журнал учета проведения генеральных уборок А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Журнал контроля температурного режима холодильного оборудования А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 28"

    "Книга отзывов и предложений А5 96"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 29"

    "Журнал входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сырья А4 бумага офсетная 50ЛИСТ"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 30"

    "Калькулятор настольный Canon AS-888-BK"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 31"

    "Картридж Hi-Black CF283A черный 1500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Картридж Hi-Black CE505A черный 2300 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Картридж Hi-Black CF280A черный 2700 страниц"

    Кол-во: 3.000

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