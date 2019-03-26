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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих к нему для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих к нему для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:3026.03.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89895Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89895

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих к нему для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих к нему для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:30 GMT +326.03.2019 11:3026.03.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89895Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих к нему для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    156 882,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор радиальный ВР 300-45-2.5ВК1 2.2КВТ 3000ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вставка воздушного фильтра кассетная WKF 80-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вставка фильтрующая WKF 100х50 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 60-30 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 50-25 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 70-40 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 80-50 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Завеса тепловая Тропик М-6 220В 6КВТ 900М³/Ч 1114х162х130ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Пушка тепловая Тропик ТПЦ-9 9.0кВт 380В 750М³/Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-360 G4 9 25ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный панельный ФВПмет 490х490х48ММ G2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-287-592-300 G3 3 25ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-300 G3 6 25ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-592-892-300 G3 6 25ММ"

    Кол-во: 10.000

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