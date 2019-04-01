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    Главная / Торги / Сантехматериалы

    Сантехматериалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89891

    Наименование закупки

    Сантехматериалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:14

    Документация процедуры

    image21489.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сантехматериалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сантехматериалы

    Начальная цена

    114 999,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бочонок сантехнический 1/2" латунь"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый американка Valtek 1/2""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Угольник полипропиленовый 90° 32ММ FV-Plast Чехия серый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Угольник полипропиленовый 45° 32ММ FV-Plast Чехия серый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Угольник полипропиленовый FV-Plast 90° 20ММ серый Чехия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Угольник полипропиленовый FV-Plast 45° 20ММ серый Чехия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Муфта полипропиленовая FV-Plast Ду20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Тройник полипропиленовый комбинированный ВР 20х1/2"х20 ПП ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Тройник FV-Plast ПП 20х20х20ММ серый Чехия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная FV-Plast Ду20х1/2" НР серая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная FV-Plast Ду20х1/2" ВР серая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Прокладка паронитовая для бимиталических радиаторов"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Радиатор отопительный из цветных металлов CALIDOR S5 10 секций 500/100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Переходник полипропиленовый FV-Plast D25х20ММ Чехия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый американка Valtek 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Хомут сантехнический М8/1,5х20ММ 3/4" (25-28мм) с резиновым уплотнением, шпилькой и дюбелем"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Деталь радиаторов Комплект установочный TENRAD 3/4" для радиаторов алюминиевых (3 кронштейна)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Угольник полипропиленовый 90° 25ММ FV-Plast Чехия серый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Угольник полипропиленовый 45° 25ММ FV-Plast Чехия серый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Труба полипропиленовая Faser HOT ПП/стекловолокно Ду32 PN20 32x3.6 Чехия"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 21"

    "Труба полипропиленовая Faser HOT ПП/стекловолокно Ду25 PN20 25x3.5 Чехия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Труба полипропиленовая Faser HOT ПП/стекловолокно Ду20 PN20 20x2.8 Чехия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная 32х1" внутренняя резьба"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная 25х3/4" внутренняя резьба"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная 25х3/4" наружная резьба"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Муфта полипропиленовая FV-Plast Ду25"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Муфта полипропиленовая FV-Plast Ду32"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Тройник FV-Plast ПП 25х20х25ММ серый Чехия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Тройник FV-Plast ПП 25х25х25ММ серый Чехия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Тройник полипропиленовый равнопроходный для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления 32мм полипропилен рандом сополимер ГОСТ 32415-2013 ООО "РОСТЕРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Хомут сантехнический М8/1,5х20ММ 1" (31-35мм) с резиновым уплотнением, шпилькой и дюбелем"

    Кол-во: 10.000

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