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    Главная / Торги / Поставка шнуров резиновых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Поставка шнуров резиновых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 07:0027.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89890Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89890

    Наименование закупки

    Поставка шнуров резиновых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:36

    Документация процедуры

    Спец-ия_к_договору_поставки_(шнуры)_АГПЗ.xlsx

    Спец-ия_к_договору_поставки_(шнуры)_АГПЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шнуров резиновых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 07:00 GMT +327.03.2019 07:0027.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89890Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шнуров резиновых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    408 943,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур пористый 35х45ММ силикон"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 9ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 8ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 30.400

    "Позиция 4"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 7ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 5ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 6"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 2ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 23.200

    "Позиция 7"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 3.1ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 8"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 3.5ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Шнур резиновый Интов-Эласт уплотнительный С 4ММ ТУ 2541-020-22425964-2012"

    Кол-во: 119.400

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