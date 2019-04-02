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Наименование закупки
Проведение государственного технического осмотра (ГТО) автотранспортных средств с выдачей диагностических карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение государственного технического осмотра (ГТО) автотранспортных средств с выдачей диагностических карт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89889Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение государственного технического осмотра (ГТО) автотранспортных средств с выдачей диагностических карт
Начальная цена
70 777,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км., филиал "Саратоворгдиагностика"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится после получения акта выполненных работ и получения диагностических карт.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 11.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 8.000
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