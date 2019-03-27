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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции (УСЛ 008)

    Поставка металлопродукции (УСЛ 008)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89886Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89886

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции (УСЛ 008)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:49

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции (УСЛ 008)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89886Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции (УСЛ 008)

    Начальная цена

    5 810 538,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево, ул. Крупской, д. 2/1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса стальная горячекатанная 4х40ММ СтЗ"

    Кол-во: 1.032

    "Позиция 2"

    "Лист стальной горячекатаный 2ММ Ст3 ГОСТ 19903"

    Кол-во: 4.392

    "Позиция 3"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x50x5ММ Ст3 ГОСТ 8509"

    Кол-во: 0.843

    "Позиция 4"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45x45x4ММ Ст3 ГОСТ 8509"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 25х25х4ММ Ст3 ГОСТ 8509"

    Кол-во: 0.660

    "Позиция 6"

    "Труба профильная 20х20х1.5ММ"

    Кол-во: 0.140

    "Позиция 7"

    "Пруток стальной горячекатанный некалиброванный круг 10ММ 6М Ст.35 3.7КГ ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.215

    "Позиция 8"

    "Полоса стальная горячекатаная 50х5ММ ст.3 ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0.074

    "Позиция 9"

    "Катанка из углеродистой стали 6.5ММ ст.3 ГОСТ 30136-95"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 10"

    "Лист оцинкованный ст08пс 0.7ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 1.200

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