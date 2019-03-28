www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка холодильников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-00
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка холодильников
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 23:00 GMT +328.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89885Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка холодильников
Начальная цена
352 542,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область,Нижегородская область,Башкортостан Республика, г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6 г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата для СМСП производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 32.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.