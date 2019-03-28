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    Главная / Торги / Поставка холодильников

    Поставка холодильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89885Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89885

    Наименование закупки

    Поставка холодильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:12

    Документация процедуры

    ТЗ_(Холодильник).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка холодильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 23:00 GMT +328.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89885Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка холодильников

    Начальная цена

    352 542,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Нижегородская область,Башкортостан Республика, г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6 г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник Бирюса Б R 108 СА/ Б-108 86.5х48х60.5СМ 115Л 88Л 27Л"

    Кол-во: 32.000

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