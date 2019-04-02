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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд ООО Сибметахим

    Поставка спецодежды для нужд ООО Сибметахим

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89877Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89877

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд ООО Сибметахим

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды для нужд ООО Сибметахим

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 06:00 GMT +302.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89877Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ООО Сибметахим

    Начальная цена

    417 633,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 168Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки на 30 календарный день после поставки товара на склад покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм с логотипом ткань Премьер Cotton 250, артикул ткани 10407, 100% хлопок, переплетение саржевое, плотность 260г/м2 для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий куртка, брюки"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Туфли туф041 р.36-45 синие текстильные ТР ТС 017/2011 Медиса"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Капюшон защитный Феникс полиамид универсальный для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица кап001 ГОСТ Р 22.9.09–2005"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки защитные рабочие MAPA Professionnel Витал 117 латекс синие размер 6-10 пер483"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Рукавицы защитные рабочие рук025 х/б с брезентовым наладонником ГОСТ 12.4.010-75 Имидж"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Перчатки защитные рабочие Мультилайт хлопчатобумажные нитрил с полным покрытием пер706 ГОСТ Р 12.4.246-2008"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Подшлемник безразмерный Тракт под067 трикотаж черный ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Сабо женские Медиса туф001 р.35-41 белые натуральная кожа/ ПВХ клеевой ГОСТ 26167-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Костюм мужской кос219 огнезащитная ткань Worker, 87% хлопок, 12% нейлон, 1% антистатичная нить темно-синий/оранжевый для защиты от электродуги до 31 кал/см² куртка и брюки размер 44-68 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ООО "Спецпошив""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Куртка влагозащитная мужская Шторм 100% полиуретан/трикотаж, флис POLAR 260Г/М2 темно-синий размер 44-62 кур770 Китай"

    Кол-во: 1.000

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