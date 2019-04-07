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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка эл. чайников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-00
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка эл. чайников
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.04.2019 23:00 GMT +307.04.2019 23:0007.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89876Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка эл. чайников
Начальная цена
415 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область,Оренбургская область,Нижегородская область,Саратовская область,Пермский край,Башкортостан Республика, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6 г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д.17 Пермский край, г. Чайковский - 617760, Приморский бульвар, д.32 А г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата для СМСП производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 154.000
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