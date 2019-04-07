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    Главная / Торги / Поставка эл. чайников

    Поставка эл. чайников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2019 23:0007.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89876Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89876

    Наименование закупки

    Поставка эл. чайников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка эл. чайников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.04.2019 23:00 GMT +307.04.2019 23:0007.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89876Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка эл. чайников

    Начальная цена

    415 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область,Оренбургская область,Нижегородская область,Саратовская область,Пермский край,Башкортостан Республика, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6 г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д.17 Пермский край, г. Чайковский - 617760, Приморский бульвар, д.32 А г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрочайник Bosch TWK 7801 2200ВТ 1.7Л; ДМ³ закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый 674195 Китай"

    Кол-во: 154.000

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