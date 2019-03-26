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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов

    Поставка лекарственных препаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89868

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:13

    Документация процедуры

    Типовой_договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 83154 2-12-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лекарственных препаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 08:30 GMT +326.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов

    Начальная цена

    1 257 285,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая. д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата при предоставлении счета в течении 5 раб дней, доставка в течении 10 раб. дней после оплаты счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН таблетки №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Уголь активированный 250МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Препарат болеутоляющий Цитромон П №10 ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Средство спазмолитическое ДРОТАВЕРИН 40МГ №20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Парацетамол 500МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Перекись водорода 3ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx10СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Валидол 60МГ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Бинт марлевый нестерильный 5,Мx10СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Лейкопластырь бактерицидный 6x10СМ №1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Андипал таблетки №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Препарат противоаллергический СУПРАСТИН таблетки №20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Средство антисептическое Ингалипт 30МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Препарат Стрепсилс Мед+лимон Таблетки для рассасывания №24"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фталазол таблетки 500МГ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Валосердин Капли для приема внутрь 50МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Корень солодки сироп 100МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Лейкопластырь ЗМ катушка 1.25x900СМ"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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