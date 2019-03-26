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    Главная / Торги / Поставка вихревой воздуходувки для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка вихревой воздуходувки для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 19:0026.03.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89865

    Наименование закупки

    Поставка вихревой воздуходувки для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:01

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вихревой воздуходувки для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 19:00 GMT +326.03.2019 19:0026.03.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вихревой воздуходувки для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    568 372,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Россия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора. Поставка продукции в соответствии с техническим заданием.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздуходувка вихревая MT 08-T2C-11.0 11кВт 380В 600МБар 270М3/Ч ГОСТ 28567-90"

    Кол-во: 2.000

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