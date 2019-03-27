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Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (легковые и автобусы) для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Почтовый адрес
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Контактный телефон
+7 8512 44-70-64
Факс
Адрес электронной почты
adm@uggaztorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (легковые и автобусы) для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 07:00 GMT +327.03.2019 07:0027.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89863Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (легковые и автобусы) для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
202 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, улица Планировочный район Монтажников д.2. (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производится в г. Астрахани)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 7 (семи) календарных дней после подписания Акта выполненных работ Заказчиком. (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производится в г. Астрахани).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром питание"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"
Адрес местонахождения
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Наименование заказчика
ООО "Газпром питание"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"
Адрес местонахождения
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2
Кол-во: 80.000
Кол-во: 180.000
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