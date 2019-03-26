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    Главная / Торги / Поставка оборудования для нужд ООО "Газпром инвест" (Расширение КС "Елизаветинская")

    Поставка оборудования для нужд ООО "Газпром инвест" (Расширение КС "Елизаветинская")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89861Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89861

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для нужд ООО "Газпром инвест" (Расширение КС "Елизаветинская")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:10

    Документация процедуры

    _договора.doc

    Cпецификация_сводная.xlsx

    Документация_эл._магазин.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 612-86-01 доб. 34229

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для нужд ООО "Газпром инвест" (Расширение КС "Елизаветинская")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89861Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для нужд ООО "Газпром инвест" (Расширение КС "Елизаветинская")

    Начальная цена

    990 816,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 188659, Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м северо-западнее пос. Лесное, промышленная зона «Лесное», уч. 1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал-10 425513.010 10 шлейфов RS-485 от -30 до +50 °C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок исполнительный релейный С2000-СП1 10.2…28.4В 156х107х39ММ 0.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник питания резервный РИП-12 исп.50 150-250В 0.7А 255х310х95ММ РИП-12-3/17М1-P-RS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР 3-СУМ 9-28В 100мкА -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный дымовой Аврора-ДН (ИП 212-78) 10-30В 0.085мА -40…+70ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный ручной ИП 535 Гарант-М -55…+70ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Модуль-ответвитель BX-AIM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Изделие Модуль кольцевой ввода-вывода ВА-IM4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1.5КА.9-11 220В 1.5КВ·А 220В 440х690х86.5ММ 24.6КГ АО "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф распределительный ШР2 0.4/0.23кВ IP66 800х600х300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф распределительный ШР1 0.4/0.23кВ IP31 600х400х200ММ"

    Кол-во: 1.000

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