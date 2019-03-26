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    Главная / Торги / Услуги по проведению специальной оценки условий труда для нужд ГБУЗ НО "ДПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД".

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда для нужд ГБУЗ НО "ДПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89857

    Наименование закупки

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда для нужд ГБУЗ НО "ДПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда для нужд ГБУЗ НО "ДПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 00:00 GMT +326.03.2019 00:0026.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда для нужд ГБУЗ НО "ДПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД".

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9);Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Советская, д.30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта оказанных услуг в течение 15 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда"

    Кол-во: 12.000

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