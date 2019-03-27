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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
закупка 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Почтовый адрес
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Контактный телефон
+7 83190 4-43-06
Факс
+7 83190 4-43-03
Адрес электронной почты
lastochka@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка 6
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 07:30 GMT +327.03.2019 07:3027.03.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89856Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка 6
Начальная цена
22 574,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607713,Нижегородская область,Шатковский район,пос.Светлогорск,ул.Ленина дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет,поставка по заявке Заказчика,доставка транспортом Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
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