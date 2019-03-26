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    Главная / Торги / Строительных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Строительных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89854

    Наименование закупки

    Строительных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:39

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 12:00 GMT +326.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    438 502,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, ООО "Газпром энерго", Россия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора. Поставка продукции в соответствии с техническим заданием.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оголовок для винтовой сваи 200х200х5ММ ТУ 5264-001-39163735-2016"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 2"

    "Свая винтовая лопастная труба 73х5.5ММ, диаметр лопасти наконечника 250ММ 2000ММ Ст3сп (тип SVL) грунт ГФ-021 серый ТУ 5264-001-39163735-2016"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 3"

    "Свая винтовая лопастная труба 108х4ММ, диаметр лопасти наконечника 300ММ 2000ММ Ст3сп (тип SVL) грунт ГФ-021 серый ТУ 5264-001-39163735-2016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Цемент ПЦ-400 ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 300.000

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